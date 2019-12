Langenwolschendorf/Jena. Die Mitglieder des Langenwolschendorfer Feuerwehrvereins sammeln alljährlich Geld für den guten Zweck. In diesem Jahr spendeten sie an den Erlös von 660 Euro je zur Hälfte an die Jugendfeuerwehr der Gemeinde und an die Kinderstation der Uniklinik Jena.

Männer in Uniform spenden für kleine Patienten

330 Euro, eine Spende der Mitglieder des Langenwolschendorfer Feuerwehrvereins, übergaben die Kameraden an die Kinderstation der Universitätsklinik in Jena. Das Geld wird für neue Infrarot-Temperaturmesser eingesetzt. Sie sollen das Temperaturmessen nicht nur einfacher für die Pfleger, sondern für die kleinen Patienten machen.

Feuerwehrmitglieder sind keine Unbekannten

Das Team der Kinderstation bedankte sich bei den Langenwolschendorfer Kameraden für die erneute Spende. Denn die Langenwolschendorfer sind keine Unbekannten mehr in Jena. Schon seit vielen Jahren spenden sie zum Wohle der kleinen Patienten, so Anne Curth von der Presseabteilung der Uniklinik Jena.

Beim Schätzspiel auf dem Weihnachtsmarkt gesammelt

Das Geld stammt aus einer Schätzaktion auf dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde am 14. Dezember. Alexander Wilhelm und die Mitglieder des Vereins haben sich vor Jahren dazu entschlossen ein Schätzspiel zu organisieren und den Erlös daraus für einen guten Zweck zu spenden. Und so wird vor Jahren, als sie sich zusammen mit vielen weiteren Vereinen der Gemeinde dazu entschlossen auch einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt zu organisieren, für ein Schätzspiel für die Besucher entschieden. Hier gilt es für einen kleinen Obolus die Gewichte von Fleischspezialitäten zu erraten.

Gewicht von Puten- und Wildschweinkeule sowie Wurstbeutel war zu schätzen

In diesem Jahr galt es aus dem prüfenden Blick heraus, das Gewicht einer Wildschweinkeule zu schätzen. Doch nicht genug dessen: Auch die Schwere einer Putenkeule sowie eines Wurstbeutels mit selbst geschlachteten Würsten musste ziemlich genau geschätzt werden. Der Erlös der teilnehmenden schätzfreudigen Weihnachtsmarktbesucher blieb am Ende bei 660 Euro stehen. Einige der Besucher gaben aber auch zusätzlich eine Geldspende. Jeweils die Hälfte spendete der Verein an den Feuerwehrnachwuchs, der Jugendwehr aus Langenwolschendorf, und an die Kinderstation der Uniklinik in Jena.