Ein bunter Lampionumzug mit musikalischer Begleitung der Schalmeienkapelle Bernsgrün und Straßenabsicherung der Feuerwehr Bernsgrün zum Martinstag durch den Ort war in den vergangenen Jahren eine feste Tradition. Weil dies Corona in diesem Jahr nicht erlaubte, fanden Pfarrer Gunnar Peukert mit den Erzieherinnen der Kindertagesstätte Arche Noah eine Alternative.

Von der Kindereinrichtung aus führten mit Teelichtgläsern bestückte Bürgersteige bis zur Kirche. Unterwegs hingen in Abständen zum beleuchteten Weg Bildkarten mit der Geschichte von Sankt Martin an den Zäunen. Die Arche-Noah-Kinder begaben sich mit ihren Eltern am späten Mittwochnachmittag mit Laternen und Taschenlampen auf den Weg. In der Kirche angekommen, verfolgten sie in Gruppen von maximal 20 Besuchern und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln einen Film der Jungschar Triebes. Im Mittelpunkt stand der geduldige, gütige, bescheidene und hilfsbereite Römer Martin, ein Martinsspiel, eine Heldengeschichte. „Damit die Welt etwas heller und lichter wird, gibt es für jedes Kind ein Licht“, so Pfarrer Peukert am Ende dieses etwas anders gestalteten Martinsfestes.

Von den Eltern gab es für diese alternative Aktion viel Lob.

Durch die Corona-Pandemie konnten die Martinsumzüge nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Doch zahlreiche Kirchgemeinden haben sich etwas einfallen lassen. Da wurde beispielsweise komplett auf einen Umzug verzichtet, dafür Kerzen in die Fenster gestellt, um auf diese Weise das Martinsfest zu feiern.

Andernorts liefen Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern einfach ganz individuell – mit Lampions ausgestattet – durch den Ort.

Nun hoffen alle, dass es im kommenden wieder möglich sein wird, das Martinsfest so zu feiern, wie es alle am liebsten haben: gemeinsam mit anderen Menschen.