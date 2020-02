Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MDR zeichnet beim Zeulenrodaer Karneval auf

„Mach dich ran“ heißt es am Sonnabend, dem 8. Februar, ab 18 Uhr, im Event-Saal an der Bowlingbar Zeulenroda, in der Straße der DSF 36. Beim Karpfen-Cup des Zeulenrodaer Carnevals Vereins zeichnet das „Mach dich ran“-Team das Spiel für die Fernsehsendung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) auf. Die Zuschauer und Gäste der Veranstaltung können wieder fleißig mitmischen. Der Moderator und sein Team stellen sich in dem Format einer Tagesaufgabe, einer Wunscherfüllung und einem Spiel. Ohne Voranmeldung und ohne Absprache versuchen sie, Probleme von Zuschauern vor laufender Kamera zu lösen und erfüllen deren persönliche Wünsche.

Sendung wird Ende Februar ausgestrahlt

Es muss wieder getippt werden, wie Moderator Mario D. Richardt einen kleinen Test besteht. Dieser wird vorher nicht verraten. Wer den Moderator am besten einschätzen kann, darf sich die Tagesaufgabe anschauen und muss raten: Hat das „Mach dich ran“-Team seine Tagesaufgabe erfüllt oder nicht? Wenn der Tipp des Gewinners mit der Realität übereinstimmt, gewinnt er 1000 Euro. Gesendet wird die Aufzeichnung aus Zeulenroda-Triebes voraussichtlich am Montag, 24. Februar 2020 um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.