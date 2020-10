Media Nox- Konzert in Greizer Gottesackerkirche begeisterte

„Ich freue mich heute Abend auf einen guten lebendigen Jazz, der auch etwas verrückt und unkonventionell sein kann, die alte Schule eben, für die Media Nox bekannt ist“, sagte die Geraerin Maren Barnikow, die wie die weiteren Besucher des Events in der Greizer Gottesackerkirche am Freitag auf ein musikalisch anspruchsvolles Konzert mit dem Titel „Back to the electric pulse“ hofften.

Dieser Wunsch ging bereits zum Auftakt des Abends mit der eigenen Bearbeitung nach einem Kanon von Charles Minges in Erfüllung, bei dessen Interpretation Hermann Losch eingangs an der betagten Orgel des Gotteshauses ergreifend fulminante Töne ins Kirchenschiff schickte und anschließend am Rhodes Piano mit der Band das Werk fortsetzte. Nicht nur während dieses musikalischen Auftaktes, sondern während des gesamten Konzertes brillierten die Media Nox-Jazzer Ulrich Blumenstein (Trompete), der auch die Idee für dieses Konzert hatte, Christoph Beer (Tenor- sowie Sopran-Saxophon) und David Hummel (Bassgitarre und Violine) vor allem mit ihren solistischen Improvisationen. Gastmusiker Ove Volquartz spielte sich mit der Bassklarinette in die Herzen der Zuhörer Natürlich waren die Besucher ganz besonders gespannt auf den weit angereisten und herzlich begrüßten international geschätzten Gastmusiker Ove Volquartz, der sich mit seinem Stil auf der Bassklarinette in die Herzen der Zuhörer spielte, und natürlich den ebenfalls international profilierten deutschen Schlagzeuger und Perkussionisten Günther Baby Sommer, der bereits seit den 1980er Jahren gemeinsam mit Media Nox in der Greizer Jazz-Szene unterwegs ist und neben seinen außergewöhnlichen Interpretationskünsten auch immer wieder mit seinem Humor die Zuhörer begeistern kann. Er erinnerte an seine erste Begegnung mit Media Nox zu DDR-Zeiten. Dafür, dass dieses einmalige Konzert konserviert wurde, sorgten Elric Popp, der alles auf CD und DVD aufnahm, die Unterstützer Tischendorf, Bauer, Doimo, Assisi, Rad Bauer, Czerwinski und Heisig sowie Christiane Klinner von der evangelischen Kirchgemeinde Greiz, die das Gotteshaus für das Konzert vorbereitete, Katja Pohl, die für die Raumgestaltung sorgte, Albrecht Schmidt, der die Technik zur Verfügung stellte und Jörg Kornatz, der für einen guten Ton sorgte. Im kommenden Jahr feiert Media Nox das 55-Jährige Jubiläum.