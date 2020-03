Meeresrauschen lässt Sorgen und Nöte vergessen

Wie gut doch positive Meldungen in diesen Tagen tun, dass spürt wird wohl jetzt ganz deutlich. Überall ist die Angst zu spüren, in jedem Gespräch. Die Menschen auf der Straße sind von einer gewissen Erwartungshaltung erfasst. Da sind doch gute Nachrichten so gut. Eine gute Nachricht ist, dass Zeulenroda wieder einen Schritt weiter ist in der touristischen Entwicklung. Keiner kann wohl bezweifeln, dass unsere Region eine besonders schöne ist. Und wer es so doch noch nicht gesehen hat, der sollte sich Zeit nehmen für eine Wanderung oder eine Spaziergang am Zeulenrodaer Meer. Spätestens dann wird er merken, wie gerechtfertigt das Zertifikat doch ist. Das Zeulenrodaer Meer lockt nicht nur an den Wochenenden immer wieder hunderte Einheimische hinaus. Die Gäste inbegriffen. Meeresrauschen soll bekanntlich gut für Seele und Körper sein und wem das nicht reicht, der kann sich an den Stationen, die dank der Mitglieder des Vereins Zeulenrodaer Meer und vielen Sponsoren für die großen und kleinen Besucher zur Nutzung animieren. Auch zum stillen genießen sind in den vergangenen Wochen viele Bänke hinzu gekommen. Überall dreht sich das Leben um Corona, doch am Zeulenrodaer Meer, in den Wäldern, auf den Wiesen und auf dem zertifizierten Wanderweg, auf insgesamt 45 Kilometern können die alltäglichen Sorgen und Probleme vergessen werden.