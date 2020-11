Anspruch auf Vollständigkeit habe diese Liste nicht, sagt Kuno Krökel. Er habe 2012 begonnen, die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Bürger aus Mehla zu recherchieren. Aber erst jüngst habe er wieder von

einer Familie erfahren, dass auch ihr Ur-Großvater aus dem Krieg nicht heimkehrte.

In den Wirren des Krieges gingen viele Namen einfach verloren. Keine Namen, sondern Menschen. Um jenen zu gedenken, wurde in Mehla zum Volkstrauertag am Sonntag eine Gedenktafel enthüllt.

Der Ortschaftsrat rund um Dieter Swierczek hatte hierfür Spenden gesammelt. Die andere Hälfte wurde durch den Landkreis Greiz gefördert. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) war daher ebenso gekommen und sprach einige Sätze wie Zeulenroda-Triebes Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos).

Eindringliche Worte von Pfarrerin Riedel

Besonders eindringlich waren die Worte von Pfarrerin Klaudia Riedel. Sie erzählte die Geschichte eines jungen Mannes, der 1940 voller Begeisterung für die Parolen der Nationalsozialisten war. In Italien ermordeten er und seine Einheit eine Familie in einem Partisanendorf. Diese Geschichte habe er bis kurz vor seinem Tod für sich behalten. „Es gibt an diesem Krieg nichts zu glorifizieren und nichts heldenhaftes“, sagte Riedel.

So sei die Gedenktafel kein Ausdruck falscher Verklärung. Höchstens von Traurigkeit über so ein hohes Maß an sinnlosem Leiden sowie ein Mahnmal, dass diese Zeiten nie wieder kommen möge.

Die Gefahr zeige sich unter anderem, wenn Politiker den Nationalsozialismus als Fliegenschiss der Geschichte bezeichnen, Schüsse auf Synagogen fallen oder Morde im Namen von Religion begangen würden.