Mehr als 100 Pfade für die Zukunft wurden den Besuchern der Messe in Greiz aufgezeigt

An den Ständen der über 60 Unternehmen tummeln sich am Samstag in der Vogtlandhalle Greiz nicht nur Ausbildungssuchende, ihre Eltern und Vertreter der Firmen. Die Bürgermeister von Greiz, Auma-Weidatal und Zeulenroda-Triebes haben sich ebenfalls unter die Besucher gemischt. „Wir kämpfen um jeden Jugendlichen, der in der Region bleibt“, sagt Zeulenroda-Triebes Stadtoberhaupt Nils Hammerschmidt (parteilos). Eine Aussage, die deutlich macht, dass über die Attraktivität eines Ausbildungsplatzes nicht allein Arbeitgeber und Ausbildungsinhalt entscheiden.

Weiche Faktoren bestimmen Wahl mit Denn sogenannte weiche Standortfaktoren seien für viele Ausbildungssuchende ebenfalls von Bedeutung, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit Altenburg-Gera. Solche weiche Faktoren können das kulturelle Angebot einer Stadt wie Bibliotheken und Musikschulen sein. „Deshalb sind alle Akteure in der Region gemeinsam gefordert“, sagt Alexander Schulze (parteilos), Bürgermeister von Greiz. Ungebunden und vielseitig interessiert Sie alle haben den selben Adressat. Junge Menschen, die sich für einen Ausbildungsplatz in der Region interessieren. Die Auswahl, die sie haben ist riesig. Allein auf der regionalen Messe in Greiz werden mehr als 100 Ausbildungsberufe vorgestellt. Der 16-jährige Bastian aus Greiz hört von einigen zum ersten Mal. „Viele Berufsfelder und Firmen kannte ich vorher gar nicht“, sagt er. Allerdings geht er deutschlandweit auf Ausbildungssuche. Es wird wohl schwierig werden, ihn in der Region zu halten. Auch Felix Bräunlich aus Mehlteuer ist typisch für eine neue Generation von Ausbildungssuchenden. Der 16-Jährige macht gerade sein Abitur. Von Ausbildung, über duales Studium bis hin zum Studium an einer Hochschule kann er sich vieles vorstellen. Auch beim Berufsfeld ist er nicht festgelegt. Am Stand der Bundespolizei informiert er sich über die beruflichen Möglichkeiten. Er kann sich aber auch vorstellen, eine Karriere im Journalismus zu beginnen. „Ich finde es gut, dass es heute so eine große Auswahl gibt. Es ist nicht mehr so, wie früher, als Kinder oft den Job der Eltern ergriffen haben“, sagt er. Vorurteile abbauen und gut bezahlen Für die Unternehmen bedeutet die räumliche Ungebundenheit und die Interessenvielfalt der potenziellen Bewerber, dass es eben nicht mehr reicht, eine 0815-Ausbildungsstelle anzubieten. Ein Wirtschaftszweig, der das früh erkannt habe, sei die Baubranche, sagt Toralf Zipfel, Geschäftsführer bei Ziba-Bau in Greiz. „Die Nachwuchsgewinnung ist bei uns schon lange ein zentrales Thema“, sagt er. Deswegen sei man seit Jahren bemüht, Vorurteile gegenüber dem Berufsfeld abzubauen. „Vielen verbinden mit Arbeit auf dem Bau immer noch schwere körperliche und dreckige Arbeit“, sagt er. Er verweist auf die vielen technischen Entwicklungen, die den Job inzwischen weniger hart und interessanter machen würden. „Mit Vorurteilen haben viele Handwerksberufe zu kämpfen. Solche Messen und Praktika eignen sich deswegen besonders, diese abzubauen“, sagt Zipfel. Im dritten Ausbildungsjahr erhält ein Azubi in seiner Firma außerdem 1200 Euro Vergütung. Auch dies sei das Ergebnis eines Prozesses innerhalb der Branche, der entsprechende Tarifverträge auch für Azubis gebracht habe. So schließt sich der Kreis. Die Messe in Greiz zeigte unterm Strich, dass die Attraktivität als Ausbildungsregion von vielen Faktoren bestimmt wird. Sie ist das Ergebnis aus politischer Planung, kulturellem Angebot sowie Überzeugungsarbeit und Angeboten durch die Unternehmen.