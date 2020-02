Für Katrin Liesch bedeutet Fasten auch Freiheit. Weil sie nicht länger an Essenszeiten gebunden ist und sich in den Fastentagen, Zeit für sich nimmt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als ein paar Stunden nichts Essen

Eine Darmreinigung, die ich selbst durchführen muss? Ein Salz aus der Apotheke einnehmen, das Durchfall verursacht? Muskelabbau, der droht? Ich schlucke. Vor mir sitzt Katrin Liesch mit einer Tasse Tee in der Hand. Vor ihr liegt eine offene Mappe mit Unterlagen. Mit ruhiger Stimme erklärt mir die Frau mit den kurzen grauen Haaren, wie die nächsten Tagen für mich aussehen können. Denn ich bin heute zu ihr nach Bernsgrün gekommen, um einen Selbstversuch zu starten. Fasten – so dachte ich mir, heißt ein paar Stunden am Tag nichts Essen und nach Sonnenuntergang wieder hemmungslos zuschlagen.

Fasten rückt in den Fokus der Medizin

Aber ich bin wohl mit einer falschen Vorstellung an das Thema herangegangen. Schließlich wird der Begriff ja auch höchst unterschiedlich verwendet.

Es gibt das religiöse Fasten, das in allen Weltreligionen eine Rolle spielt. Es gibt moderne Formen des Fastens, wie Autofasten oder digitales Fasten. Aber jenes Fasten, über das Katrin Liesch mit mir gerade spricht, ist das sogenannte Buchinger Fasten.

Eine Methode – die in jüngerer Zeit immer stärker ins Blickfeld der Mediziner rückt.

Verzicht als Freiheit?

Katrien Liesch ist ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Sie bietet in Arnsgrün in ihrem Selbstgemacht-Laden einwöchige Fastenkuren an. Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, verbringen die Woche in der Unterkunft in Arnsgrün. Wie so eine Fastenwoche aussieht? Ich schaue in die Unterlagen, die vor mir auf dem Tisch liegen. Die Teilnehmer sollen bereits eine Woche ihre Alltagsgewohnheiten auf den Prüfstand stellen. Los geht es am ersten Tag mit einem Glaubercocktail. Ein Salz, das den Darm entleert. Die kommenden Tage steht viel Teetrinken, Waldbaden und Bewegung auf dem Tagesplan. Zu den Mahlzeiten gibt es Obst- oder Gemüsesaft und Gemüsebrühen, insgesamt aber nicht mehr als 300 Kalorien am Tag. Klingt nach vielen Einschränkungen. Katrin Liesch sagt, für sie sei es das genaue Gegenteil. „Fasten bedeutet für mich Freiheit. Der Zwang der Essenszeiten entfällt. Außerdem gehört es immer auch dazu, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Außerdem viel Entspannung und Bewegung“, sagt Katrin Liesch.

Studien bestätigen Wirkung

Denn zum Fasten gehöre nicht nur der Essensverzicht. Kleine Bewegungseinheiten sollen den Muskelabbau verhindern, der durch die fehlende Nahrungsaufnahme drohen kann. Es gibt Gesprächsrunden, in denen es um Selbstbilder und Gefühle geht. Viele Aktivitäten finden in der Natur rund um Bernsgrün statt. Es werden Achtsamkeitsübungen und Atemtrainings durchgeführt.

Ich gebe zu, ich bin an dieser Stelle etwas skeptisch. Sobald etwas zu esoterisch wird, schalte ich ab. In der Redaktion beginne ich, nach dem Gespräch weiter zu recherchieren. Ich bin überrascht! Viele seriöse Studien belegen, dass ein Nahrungsverzicht durchaus sehr positive Auswirkungen auf den Körper hat. Das Fasten scheint, wie ein heilsamer Schock auf den Körper zu wirken. Biochemische Reaktionen und spezielle Reinigungsmechanismen des Körpers werden angeregt. Ich stoße auf Forschungen, die glaubhaft belegen, dass Fasten nachweislich Entzündungen hemmt oder hohen Blutdruck senkt. Soll ich also doch einen Selbstversuch wagen? Ist das was für mich?

Ein Reset-Knopf für Körper und Geist

Ich will von Katrin Liesch wissen, wer denn so alles ins abgeschiedene Bernsgrün zum Fasten kommt? „Viele Menschen aus dem Geschäftsleben. Aber Männer sind noch immer in der Unterzahl“, sagt sie. Die meisten Gäste, seien außerdem Wiederholungstäter. Auch sie selbst faste mehrmals pro Jahr. „Es ist wie eine Art Reset-Knopf für den Körper und den Geist“, sagt sie. Tatsächlich scheint es sowas wie eine Fasten-High zu geben. Katrin Liesch empfiehlt allerdings, dass sich Fastenanfänger für die Erfahrung frei nehmen. Ich überlege, ob es nicht eine Methode gibt, die sich besser in den Alltag integrieren lässt.

Intervallfasten besser integrierbar

Ich finde Studien, die belegen, dass ein Nahrungsverzicht über einige Stunden ähnliche Effekte erzielen kann wie das Fasten über mehrere Tage. Eine Darmreinigung kann, muss aber nicht zwingend gemacht werden, heißt es. Sogenanntes Intervallfasten ist beispielsweise nach dem Prinzip 16:8 möglich. Das bedeutet, ich darf in einem Zeitfenster von acht Stunden essen. Danach lege ich für 16 Stunden eine Essenspause ein – lasse also entweder das Frühstück oder das Abendessen weg. Bereits nach etwa 14 Stunden soll sich mein Stoffwechsel umstellen. Der Körper soll jetzt an die Reserven gehen. Alte oder kranke Körperzellen sollen verstärkt recycelt werden. Ich beschließe, dass diese Methode für einen Selbstversuch vorerst besser geeignet ist. Da ich ein paar freie Tage nach dem Wochenende habe, werde ich der ganzen Sache eine Chance geben.