Mehr Geld und Selbstbestimmtheit

Zeulenroda-Triebes. Patrick Miels schafft den Sprung von der Vogtlandwerkstätten in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Für Patrick Miels sei der Weg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor allem einer gewesen, um aus der ständigen Unterstützungssituation durch das Sozialamt herauszukommen. „Bis ich hier angefangen habe, musste ich jeden Monat mit meinen Lohnzetteln zum Amt rennen. Das hat mich irgendwo nicht zufriedengestellt“, sagt der 36-Jährige.

Aber der Reihe nach. Patrick Miels hat eine Lese- und Schreibschwäche. Er gilt als Analphabet. Aber schon während seiner Schulzeit im Staatlichen Förderzentrum Zeulenroda erkennen seine Lehrer, dass er in anderen Bereichen seine Stärken hat. „Handwerklich war ich schon immer recht begabt“, sagt er. Aber ohne Lesekenntnis ist der Weg in den ersten Arbeitsmarkt schwer. So fängt er nach der Schule in der Vogtlandwerkstätten in Naitschau an. Eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Wir haben dann aber schnell erkannt, dass Patrick durchaus noch mehr kann“, sagt Sven Güther von den Vogtlandwerkstätten. Über Praktika und Außenarbeitseinsätze im Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes, in der Pflege bei der Arbeiterwohlfahrt landet er schließlich 2018 im im Unternehmen Fein-Elast Umspinnwerk. Es ist damals der erste Kontakt des Unternehmens mit der Möglichkeit, über das sogenannte Budget für Arbeit einen öffentlich geförderten Arbeitsplatz für einen Menschen mit Behinderung anzubieten. Im Oktober 2019 erhält Patrick Miels schließlich einen festen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag.

Zwar wird seine Stelle weiter gefördert, aber er hat am Ende das gleiche Gehalt wie ein Mitarbeiter ohne Behinderung. In den Werkstätten erhalten die Arbeiter nur ein kleines Taschengeld, welches über das Sozialamt aufgestockt wird. Für das Unternehmen und Patrick Miels eine Win-Win-Situation. „Wir haben in Patrick einen zuverlässigen Mitarbeiter und er am Ende des Monats mehr Geld“, sagt Jacqueline Spelling vom Unternehmen Fein-Elast.