Mehrere Jugendliche feiern auf Vereinsgelände in Triebes illegal eine Party

Triebes. Mehrere Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren wurden in Triebes von der Polizei überrascht, nachdem sie auf ein Vereinsgelände unerlaubt eingedrungen waren, um dort Part zu feiern.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei in Triebes darüber informiert, dass sich mehrere Personen im Gelände eines Vereins in der Straße zum Freibad unberechtigt aufhielten.

Die eingesetzten Polizisten stellten vor Ort die Personalien von insgesamt 15 Personen im Alter von 12 bis 18 Jahren fest. Sie waren demnach auf Gelände eingedrungen, um hier Party zu feiern. Ihnen wurden Platzverweise ausgesprochen, denen sie auch ohne Widerstand nachkamen. Zudem erstattete die Polizei entsprechende Anzeigen.