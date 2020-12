Mein Jahr: Goldfieber oder Karpfentyrann?

Da geht es also hin dieses verlauste Jahr 2020. Grund zur Freude? Ich wäre vorsichtig. Es wird kaum auf Knopfdruck alles besser werden und zum Jahreswechsel sind alle erbaulichen Kalendersprüche sowieso längst abgerissen. Denke positiv? Nach Regen kommt Sonnenschein? Hör mich lieber uff!

Aber schlimmer kann es ja wirklich nicht werden. Das Jahr 2021 so: Herausforderung angenommen! Wenn es doch sein muss, könnten wir dann wenigstens in einer etwas cooleren Endzeit leben? Oder könnte nicht viel eher mal ein goldenes Zeitalter anbrechen? Ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht, wie das Jahr 2021 in Zeulenroda-Triebes im schlimmsten und besten Fall aussehen könnte.

Wunschszenario: Die goldene Stadt

Bei Probebohrungen am Erlebnisbad Waikiki für den Hotelbau wird ein riesiges Goldvorkommen entdeckt. Das löst nicht nur alle finanziellen Probleme der Stadt von heute auf morgen, sondern zieht auch putzige Goldschürfer in Latzhosen an die Talsperre, die ringsherum ihre Lager aufschlagen.

Davon profitiert auch der Fremdenverkehr. Die Werbefutzis müssen sich keinen Kopf mehr über das Markenimage des Tourismusstandortes machen, denn Goldgräberstadt muss jetzt einfach drauf stehen. Saloons und Hufschmiede kurbeln die Wirtschaft an. Pferde und Esel prägen das Straßenbild.

Die Stadthalle wird aus Gold neu aufgebaut. Die Feuerwehr erhält eine goldene Drehleiter und wenn noch Geld übrig ist, einen mittleren Flugzeugträger für die Luftrettung und Auslandseinsätze. Einziger Wermutstropfen: Das Waikiki schreibt weiter rote Zahlen. Da aber alle Stifte in der Goldgräberstadt Zeulenroda-Triebes nun nur noch güldenfarben schreiben, merkt das wieder keiner. Yee-haw!

Horrorszenario: Der mörderische Karpfenkönig

Durch das wochenlange Niedrigwasser in der Talsperre im Herbst und Winter wurde eine uralte Kraft wieder zum Leben erweckt. Erinnern Sie sich an die großen weißen Fische, die Ende April knapp unter der Wasseroberfläche gesehen worden? Das war nur die Vorhut. Als Pendant zum Ungeheuer von Loch Ness treibt nun ein mächtiger weißer Karpfenkönig sein Unwesen in unseren Gewässern.

Leider gelingt es nicht, ihn als Tourismusattraktion zu vermarkten, da er jede Person, die sich ihm nähert, unkommentiert herunterschluckt. Was also tun? Der Stadtrat beschließt eine dauerhafte Ausgangssperre für Nichtkarpfen, während eine mutige Allianz der Angelvereine der Region den Gegenschlag plant. So sitzen wir den Sommer über wieder in der Bude. Aber immerhin ist die Gefahr eines mörderischen Karpfenkönigs greifbarer als eine Virusmutation, die eine Lungenkrankheit auslösen kann.

Unwahrscheinlich? Womöglich, aber wer hätte am 31. Dezember 2019 auf den Verlauf dieses Jahr getippt. In diesem Sinne: Kommen Sie gesund ins neue Jahr! Oh, was ist das? Da hängt ja noch ein letztes Blatt am Flachspruchkalender: „Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten.“