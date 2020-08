Heidi Henze über den Kindergarten „Villa Kinderglück“ in Zeulenroda.

Ein Abschied ist immer ein emotionales Ereignis. Dazu, wenn ein Team über so viele Jahre toll zusammengearbeitet hat. So fällt es auch den Erzieherinnen aus dem Kindergarten „Villa Kinderglück“ in Zeulenroda sicherlich nicht leicht, Tschüss zu sagen.