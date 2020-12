Menschen mit Behinderung werden in der Corona-Krise derzeit nicht sonderlich in den Fokus gestellt. Dabei sind viele von ihnen mindestens genauso stark gefährdet, wie ältere Menschen. Wegen Vorerkrankungen zählen sie oft zur Risikogruppe. Der Begriff Behinderung ist dabei aber so vielschichtig, dass Personen mit Beeinträchtigung vor ganz unterschiedlichen Herausforderung stehen.

Bei den körperlichen Einschränkungen entscheiden sehr spezifische Merkmale über die Schwierigkeiten im Umgang mit der Pandemie. Wie halten blinde Menschen Abstand? Für Gehörlose, deren Muttersprache die Gebärdensprache ist, wird die Maskenpflicht zum Problem. Die Gebärdensprache benötigt neben der Gestik auch die Mimik, die durch die Maske verdeckt ist. Auch das Ablesen der Sprache von den Lippen anderer Menschen ist nicht möglich. Bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen stellen sich noch mal ganz andere Herausforderungen. Der Mittelweg zwischen Selbstbestimmtheit und Isolation zum Schutz vor dem Virus ist ein schmaler Grad. Auch weil Auswirkungen auf die mentale Gesundheit drohen. Es sind wirklich ganz besondere Fragen, die sich für die meisten Menschen nicht stellen, aber in der öffentlichen Debatte berücksichtigt werden sollten.