Meine Meinung: Das schöne alte Gesellschaftsspiel

Es ist Herbstzeit. Hat es am Wochenende bei strahlender Sonne die Menschen nach draußen in die Natur getrieben, können uns alle mindestens ebenso schnell regnerische Tage ereilen. Was dann tun, wenn dann die Langeweile im trauten Heim um sich greift.

Am Wochenende waren schon vereinzelt Eltern mit ihren Kinder unterwegs und ließen meist selbstgebaute Drachen gen Himmel steigen. Während die Kleinen meistens staunend die Zeremonie beobachteten, musste Papa flitzen und versuchte den Drachen in der Luft zu halten. Der Spaß war vorprogrammiert. Das Basteln ist die eine Seite, doch was tun, wenn es regnet? Auch dann sind alle froh, wenn ein bisschen Abwechslung wartet. In Zeiten des Lockdowns im Frühjahr haben sich viele auf die Gesellschaftsspiele besonnen. Aus Zeiten meiner Kindheit kenne ich es gar nicht anders. Der Samstagabend war stets der Spieleabend. Als ich noch zu klein war, um mitzuspielen, wurde das Kinderbett kurzerhand an den Tisch gerückt und so war auch ich dabei beim „Mensch ärgere Dich nicht“ oder beim Kartenspiel.

Das Fernsehen hätte wohl in manchen Familien diese wertvollen Stunden abgelöst. bei uns in der Familie wird auch heute noch gespielt und auch viele Familien würden sich wieder an die schöne Tradition erinnern. Selbst die Erwachsenen treffen sich nicht einfach, oftmals wird es ein Spieleabend. Möglichkeiten gibt es viele. Wer nun noch das geeignete Spiel sucht, im Fachhandel werden regaleweise Spiele angeboten. Dabei muss ich sagen, dass schöne alte „Mensch ärgere Dich nicht“, ist mir auch heute noch das liebste Spiel.