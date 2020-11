Die Digitalisierung hält seit Jahren in Museen Einzug. So erleichtert die digitale Technik den Mitarbeitern von Museen einerseits die Arbeit. Ein digitaler Fundus ist effektiver als jedes Kartensystem. In 3D gescannte Objekte sind auf Servern vor Flammen oder anderen Gehilfen des stetig mahlenden Zahnes der Zeit sicher.

Aber auch im Bereich der Ausstellungen sind Angebote – wie jenes des virtuellen Rundgangs, der nun auch im Museum Reichenfels in Hohenleuben realisiert wird – längst Normalität. Dabei es ist nicht der Zweck der Digitalisierung, Museumsbesuche dadurch überflüssig zu machen. Denn die ganze Faszination eines Museums lebt ja gerade von der Nähe zum historisch authentischen Objekt. Fast so als spräche nur aus dem Original die Stimme der Geschichte. Die physische Gegenwart eines jahrhundertalten Ausstellungsstückes oder Kunstwerkes ist nicht, durch digitale Möglichkeiten zu ersetzen. Die digitalen Angebote im Internet sind daher eher als Appetitmacher zu verstehen. Sie sollen Menschen ermutigen, sich auf die Welt der Museen einzulassen. In der Corona-Krise können die virtuellen Touren und Objektkataloge vielleicht sogar ein kleiner Trostspender sein, um die Zeit ohne Ausstellungen zu ertragen.