Behindertenwerkstätten stehen nicht selten in der Kritik. Interessenverbände von behinderten Menschen in Thüringen kritisieren unter anderem die Ausgrenzung der Beschäftigten vom regulären Arbeitsmarkt und die Unterschreitung des Mindestlohnes.

Das Monatsentgelt beträgt weniger als 200 Euro. Weitaus weniger als der Mindestlohn. Eines ist klar: Menschen mit Behinderung erhalten in den Werkstätten zu wenig Geld.

Allerdings habe ich während der Krise erlebt, dass die Werkstattarbeit für viele behinderte Menschen mehr ist als eine Arbeitsstelle. Ich traf eine Gruppe während des Lockdowns in einem Wohnheim in Zeulenroda. Sie warteten jeden Tag auf die Rückkehr. Es fehlte die Struktur und die Kollegen.

Der neue Geschäftsführer der Vogtlandwerkstätten, Oliver Pick, scheint die Vorbehalte zu kennen. Er sei dafür, dass sich Eltern selbst einen Einblick verschaffen. Eine Werkstatt müsse nicht die Endstation im Arbeitsleben sein.

In Zukunft wolle man daher bei Eignung noch mehr auf sichere Arbeitsplätze in anderen Unternehmen setzen und die Weiterbildung in den Fokus stellen. Klingt gut, denn auch wenn es am Ende nur ein kleiner Teil in den ersten Arbeitsmarkt schafft, sollte dieser Vorsatz als Maxime über der Fördertätigkeit stehen.