Meine Meinung: Ein schöner Irrtum

Heidi Henze über den Start am Aussichtsturm auf der Schönen Höhe in Langenwolschendorf.

Wie froh bin ich, dass ich in einem früheren Kommentar geschrieben habe, dass ich mich mit dem Termin der Fertigstellung des Turmes in zehn Jahren kaum identifizieren kann. Schließlich hat das bewirkt, dass die Ideengeber und Macher dadurch einen mächtigen Aufschwung erlebten und nun doch schneller ihre Idee eines Aussichtsturmes auf der Schönen Höhe in Langenwolschendorf in die Wirklichkeit umsetzen möchten.

Hinzu kam, dass, wenn ich schon einmal laut denke, man mich auch mit ins Boot nahm. Die Macher haben sich wohl gedacht: „Wer die große Klappe hat, der sollte auch etwas tun“. Seitdem bin ich im Vorstand des Fördervereins. So manches verstehe ich nicht, wenn es bauinterne Angelegenheiten betrifft. Aber und das muss hier auch mal gesagt werden: Die Fachmänner des Vorstandes sind da sehr geduldig.

Fakt ist: Nun geht es los. Für all diejenigen, die ungeduldig auf den Baubeginn warteten und stets wieder vor Ort schauten, sei gesagt: Am Freitag ist heißer Start. Bauanlaufberatung und ein Besuch in der Arnstädter Stahlbaufirma haben alle am Bau Beteiligten noch fester zusammengeschweißt auf dem Weg zum Ziel.

Mittlerweile hat das Engagement nicht nur weithin über die Grenzen der Region einen bedeutenden Bekanntheitsgrad erlangt, sondern eben auch in der Region viele Anhänger gefunden. Ich jedenfalls kann die kommenden Schritte beim Vorwärtsgang kaum erwarten und freue mich auf den Blick aufs Vogtland aus 38 Meter Höhe.