Meine Meinung: Eine Nummer zu groß

Ich gebe zu, dass ich beim Thema festliche Kleider nicht allzu viel mitreden kann. Das Pendant für mich war damals bei meiner Jugendweihe die Vorfreude darüber, das erste Mal Anzug tragen zu dürfen. Die kannte ich sonst nur von den Men in Black oder dem schmierigen Vertreter, der meiner Mutter dieses Schneeballsystem mit Reinigungsmitteln aufgequatscht hat. Anzüge müssen für coole Typen stehen, so viel war mir da schon klar.

Allerdings war das Teil dann doch ein ziemlicher Griff ins Klo. Schuld daran war die Ossi-Mentalität meiner Mutter die Sachen in diesem Alter, lieber gleich zwei Größen zu groß zu kaufen. Sonst könnte ich da ja schon am frühen Nachmittag rausgewachsen sein. So wirkte ich darin doch eher wie ein frecher Junge, der sich heimlich am Kleiderschrank seiner Eltern bedient hatte.

Im Nachhinein entpuppte sich die Übergröße allerdings doch noch als cleverer Schachzug. So begleitete mich das Teil auf meine erste Beerdigung, meinen Abiball und mein erstes Bewerbungsgespräch. Deshalb Jungs und Mädels lasst euch gesagt sein: Kauft ein paar Nummer größer. Das mag vielleicht erstmal doof aussehen, aber bedenkt die Vorteile. Man kann sich zu zweit ins Kino schmuggeln, hat gleichzeitig noch ein Faschingskostüm und mindestens bis zum 20. Lebensjahr ausgesorgt beim Thema seriöse Klamotten.