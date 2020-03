Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine verfahrene Situation

Ich stimme einer Userin auf Facebook einhundertprozentig zu, die da schrieb: „Ich wünsche mir, dass das alles nur ein böser Traum ist“. Doch leider sieht die Realität anders aus. Corona bestimmt unser Leben und ist allgegenwärtig. Viele der Unternehmer, vor allem die Gewerbetreibenden von kleinen Betrieben, haben Existenzängste. Da verfehlen auch die zinsgünstigen angebotenen Kredite ihre Wirkung. Wenn ihre Geschäfte, Gaststätten, Fitnesscenter und mehr geschlossen sind oder die Kundschaft ausbleibt, dann verdienen sie kein Geld. Das fehlt, um die Kredite zurückzuzahlen. Die größeren Unternehmen haben Lieferengpässe, weil Produkte, die sie für ihre Herstellung der Produkte benötigen, nicht geliefert werden können. Und die Omas und Opas vermissen schmerzlich die sozialen Kontakte, die ihnen die Freude am Leben versüßen. Augen schließen und an einem Traum glauben, so sehr wie wir uns alle das wünschen, hilft uns nicht weiter. Eine Mutti sprach mich im Einkaufscenter am Sonnabend an und fragte, was sie machen soll. Sie und ihr Mann sind in der Baubranche tätig. Ein Beruf der wahrlich nicht von zu Hause getätigt werden kann. Doch ihnen obliegt die Aufgabe, ihre Kinder zu betreuen, die ja nun ab Dienstag für die nächsten fünf Wochen zuhause sind, da Kindergärten und Schulen geschlossen bleiben. Vielleicht brauchen sie aber auch ihren Verdienst, um das Familienleben bestreiten zu können. Es ist eine wahrlich verfahrene Situation. Doch jetzt den Kopf in den Sand stecken, bringt uns alle nicht weiter. Rücken wir einfach nährer zusammen und wenn nicht persönlich, dann wenigstens über einen virusfreien Kontakt, das Telefon, und helfen uns einander.