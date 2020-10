Meine Meinung: Es ist eine Hausnummer

Ich frage mich immer wieder, wie man ehrenamtlich, also neben dem eigentlichen Job, einen solchen wichtigen und zugleich wertvollen Verein führen und leiten kann. Schließlich zählt der Kinder- und Jugendverein „Römer“ in Zeulenroda-Triebes elf festangestellte Mitarbeiter. Davon werden drei Mitarbeiter über den zweiten Arbeitsmarkt finanziert. Doch für die verbleibenden neun müssen alle vertraglich gebundenen Aufgaben in einem zeitlich begrenzten Rahmen erledigt werden. Da muss enorm viel Freizeit investiert werden und das ohne eine finanzielle Abfindung, um alles stemmen zu können. „Es ist eine Hausnummer“, sagt Franziska Markert, Vorsitzende des Kinder- und Jugendverein „Römer“. Froh ist sie, dass sie nun wieder eine finanzielle geförderte Unterstützung bei den Arbeiten im Büro hat. Schließlich muss der Verein wie ein wirtschaftliches Unternehmen geführt werden. Hinzu kommt noch, dass auch ein pädagogischer Auftrag erfüllt werden muss und man eine große Verantwortung den Kindern gegenüber hat.

Das Wichtigste aber sei, dass sich für den Vorstand Mitglieder bereiterklärt haben mitzuarbeiten, sodass sie, wenn es mal ganz Dicke kommt, die Arbeit auf viele Schultern verteilen kann. „Viele Aktive entlasten und es lässt sich viel besser arbeiten“, ist die Vereinsvorsitzende wahrlich erleichtert. Meinen Respekt jedenfalls haben sie alle.