Meine Meinung: Fehler, der nicht passieren sollte

Norman Börner über einen Fehler in der Berichterstattung zur Corona-Demo in Zeulenroda.

Die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit ist das oberste Gebote der Presse. Dazu begibt sich der Journalist an den Ort des Geschehens und gibt wahrheitsgemäß wieder, was er erlebt, gesehen und gehört hat. Am 16. November nahm ich an einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Zeulenroda-Triebes teil. Habe mit Teilnehmern gesprochen, aufgeschrieben, was Organisator Frank Haußner von sich gab, seine Person und seine Aussagen eingeordnet. Eine Person, die systematisch antisemitische Verschwörungstheorien von „dunklen Mächten“ und „satanischen Eliten-Cliquen“ bedient.