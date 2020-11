Ein Flaschenhals in IT-Sprache ist ein Engpass, der alle anderen Teile eines Systems verlangsamt, egal wie gut die übrigen Komponenten sind. Habe ich einen Computer mit der neusten Grafikkarte, viel Arbeitsspeicher und großer Festplatte aber einen veralteten Prozessor, wird die Leistung von dem angestaubten Teil bestimmt.

So ungefähr wird es auch, wenn die Schulen in Zeulenroda-Triebes wirklich alle mit Tablets ausgestattet werden. Ein Schritt in die richtige Richtung wahrlich, der aber oft nicht viel bringen wird. Denn in vielen Schulen liegt kein Breitbandinternet an. Laut Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) gibt es Schulen, die gerade mal über 1000 Megabit pro Sekunde verfügen. Das entspricht dem Stand der Technik Anfang der 2000er-Jahre und erlaubt keine sinnvolle Nutzung des Internets.

An den Schulen ist ein riesiger digitaler Investitionsstau vorhanden. Breitband ist der nächste Baustein, aber es sind so viele Komponenten veraltet. Lehrkräfte müssen geschult und begeistert, Netzwerktechnik aktualisiert und zentrale Lernplattformen integriert werden. Bis der letzte Flaschenhals beseitigt ist, wird digitales Lernen an den Schulen weiter mit angezogener Handbremse laufen und eine Randerscheinung bleiben.