Der Volkstrauertag hat eine lange Tradition. Eingeführt in der Weimarer Republik, um den deutschen Opfern des Ersten Weltkrieges zu gedenken, benannten ihn die Nazis in Heldengedenktag um. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Geschichte des Volkstrauertages nicht frei von Widersprüchen.

Trägt die Bezeichnung als Gedenktag an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen angesichts der deutschen Geschichte einen relativierenden Beigeschmack und einen Hauch von Opfermythos mit sich.

So ist es umso bemerkenswerter, dass es den Rednern bei der Enthüllung der Gedenktafel in Mehla gelungen ist, diesen Mythos nicht zu bedienen. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) nahm die Nachkriegsgenerationen in die Pflicht, zwar nicht für die Verbrechen der Nationalsozialisten, wohl aber für das „Nie wieder“ nach Auschwitz verantwortlich zu sein.

Landrätin Martin Schweinsburg (CDU) mahnte diesen Krieg niemals mit Heldenmut gleichzusetzen und Pfarrerin Klaudia Riedel betonte, dass in Zeiten von Waffenexporten und Anschlägen auf Asylbewerberheime der Konflikt und die Gewalt in Deutschland nicht mit dem Ende des Krieges verschwunden seien.

Danke dafür!