Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Geschichte ist keine Einbahnstraße

Am 22. Juli 1991 wurden in Auma Zeitkapseln befüllt, versiegelt und im Turm des Amtsgerichtes versteckt. Beinahe 30 Jahre sind seitdem vergangen. Was könnte in den Kapseln enthalten sein? Was war damals wichtig?

Ich habe heute mal in unser Archiv geschaut und ein Zeugnis einer vollkommen anderen Zeit entdeckt. Im Bundestag wurde über die Straffreiheit der Abtreibung bei Frauen diskutiert. Sowjetische Streitkräfte verließen in Scharen die Republik, obwohl in Moskau eine große Wohnungsnot herrschte. Der FC Carl Zeiss Jena stand vor seiner ersten Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Seitdem haben sich viele Sachen zum besseren verändert. Okay, den FCC nehme ich da mal raus.

Ein Blick in die Zeitung von damals zeigt aber auch, dass sich Geschichte wiederholt. In Sachsen hielt die rechtsextreme Partei „Die Republikaner“ gerade ihren Parteitag ab. Sprechchöre wie „Ausländer Raus!“ waren zu hören. Im Nahen Osten bereiteten sich die USA darauf vor, irakische Atomanlagen anzugreifen.

So ist der Blick in die Zeitkapsel einerseits eine unterhaltsame Angelegenheit. Er kann uns aber auch daran erinnern, dass Geschichte keine Einbahnstraße in Richtung bessere Welt ist. Das gilt für die politische Lage in Deutschland und der Welt und erst Recht für die sportliche Situation des FC Carl Zeiss Jena.