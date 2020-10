Meine Meinung: Ich hätte etwas verpasst

Ehrlich gesagt, bin auch ich mit gemischten Gefühlen auf den Zickraer Kunsthandwerkermarkt gegangen. Klar, hat es mich gereizt zu sehen, was für feine Produkte dieses Mal dargeboten werden, aber dann wieder hatte ich meine Bedenken wegen Corona.

Die aber wurden schnell zerstreut. Schon das neue Areal, dass sich geradezu anbietet, den Markt weitläufiger zu gestalten und dann die Freundlichkeit, die an jedem Ort praktiziert wurde. Voller Freude wurde jeder einzelne Besucher von den eingesetzten Ordnungskräften begrüßt. Erklärungen zu Ablauf und der Vorgehensweise, dem Verhalten und vieles mehr wurden zuhauf gegeben.

Auf dem Markt direkt begegnete einem dann eine solch natürlich gute Laune, dass alle Bedenken unter Vernunft weg waren. Die vielen Gespräche an den einzelnen Ständen über die Arbeit der Kunsthandwerker, die Besucher und die handgemachte Musik im Hintergrund taten ihr Übriges.

Ich bin Lokaljournalist und muss ganz einfach meinem Gegenüber in die Augen blicken können, möchte spüren was sie denken, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen. Mit gebührenden Abstand dürfte das auch zu Corona-Zeiten möglich sein.

Mein Fazit: Ich hätte etwas verpasst, wenn ich nicht auf dem Kunsthandwerkermarkt in Zickra am Wochenende gewesen wäre. So wird es wohl vielen der Besucher ergangen sein und wenn sie dann noch von dem einen oder anderen handwerklichen Kunststück so begeistert waren, dass sie es gleich mitgenommen haben, dann können wohl alle glücklich sein, die Händler ebenso wie die Besucher.