Meine Meinung: Ich ziehe den Hut

Über den Generationswechsel im öffentlichen Leben.

Als Ausnahme bezeichnen sich die jungen Leute selbst nicht. Sie sehen ihre Anerkennung stellvertretend für viele andere an, die ebenso Freude und Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit haben. Schließlich sei es schön, wenn man den Erfolg sieht, meinen sie. Ich finde, dass es gut ist, wenn man die jungen Leute heranzieht, sie auch agieren lässt und ihnen lediglich im Hintergrund zur Hilfe an der Seite steht.

Manchmal bedarf es nur einen kleinen Anschub, vielleicht auch ein Anschubsen mehr. Aber dann bringen sie viele neue Idee, warten mit Wünschen auf und ganz eigenen Vorstellungen. Gleichzeitig arbeiten sie aber auch an deren Umsetzung und wenn sie Hilfe benötigen, dann stehen ihnen viele Erfahrene zur Seite. Wir alle werden uns damit vertraut machen müssen, dass die nächste Generation in den Startlöchern steht, dass ein Generationswechsel erfolgt. Manche Vereine und auch Einrichtungen haben diesen Wechsel der jungen Generation bereits vollzogen, mit Erfolg. Lassen wir sie agieren und es wird auch für die Älteren Spaß machen, die Arbeit mit Stolz zu verfolgen und mit ihren Erfahrungen den einen oder anderen Weg zu ebnen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird, und ziehe schon jetzt den Hut vor den jungen Ehrenamtlichen.