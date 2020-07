Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung

Ich habe den Eindruck, dass ich jedes mal ein Stückchen wachse, wenn ich erfahre, dass wieder durch ein weiteres in unserer Region gefertigtes Produkt die Weltwirtschaft ein Stück weit gestärkt wird. Seien es Produkte aus Holz, Türen, Software, Maschinen und selbst ganz besonderes geformte Betonteile (dazu zu gegebenem Zeitpunkt mehr), Zeulenroda-Triebes ist vertreten in der Welt. Als Lokalmatador macht mich das schon ziemlich stolz, wenn aus einer gut 16.000 Einwohner zählenden Stadt, Erzeugnisse kommen, die im Weltmaßstab der Konkurrenz ohne weiteres stand halten oder sogar führend sind.

Umso mehr bin ich erstaunt, wie ganz selbstverständlich die Firma Tecon Covercraft Bernsgrün sich in die Reihe derer einreiht. Kein großes Aufsehen, ein bisschen Stolz der Geschäftsführung, aber ansonsten, geben die Mitarbeiter in den hiesigen Firmen einfach nur ihr Bestes. Ob sie sich wohl alle dessen bewusst sind, dass sie mit ihrer fachgerechten Arbeit nicht nur ihre Firma, sondern auch die Stadt, die Region, das gesamte Vogtland in Thüringen und Sachsen vertreten.

Schade finde ich es bloß, dass die Firmen oftmals nicht mal ein klitzekleines Logo anbringen dürfen. Nur so als Zeichen, das es in der Firma aus Zeulenroda-Triebes gefertigt wurde. Aber das verbietet das Vertragsrecht, sagt Andreas Lenk, Geschäftsführer der Tecon Covercraft in Bernsgrün. Schade eigentlich.