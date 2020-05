Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Keine falsche Hoffnung

Das Corona-Virus macht gerade vielen Festen, Sportveranstaltungen und Konzerten einen Strich durch Rechnung. Oft stehen hinter solchen Events Menschen, die sich mit viel Herzblut – oft auch ehrenamtlich – der Organisation verschrieben haben. Sie stehen nun vor dem Nichts und sind enttäuscht. Genau wie die Macher, freiwilligen Helfer und Spender hinter der Rundfahrt in Dörtendorf.

Deswegen ist es nur verständlich, dass sich derzeit keiner äußern will, ob man sich im kommenden Jahr doch wieder für Rundfahrt bewerben will. Was würde es auch bringen? Denn einen verlässlichen Zeitplan, wann und wie wieder Veranstaltungen mit mehreren hundert oder gar tausenden Teilnehmern möglich sind, gibt es nicht. Es würde nichts bringen, jetzt in die Vorbereitungen für eine Veranstaltung einzusteigen. Selbst wenn diese in der Mitte des kommenden Jahres liegt.

Dennoch scheint es unter den Veranstaltern unterschiedliche Herangehensweisen zu geben. Manche Events wurden auf den Herbst verschoben. Andere ganz abgesagt. Ein Nachholtermin im Herbst scheint verführerisch und löst bei der kultur- und sporthungrigen Bevölkerung bestimmt auch Hoffnung auf Besserung auf. Aber jetzt Hoffnung zu machen, ohne das ein Ende der Pandemie absehbar ist, kann auch nach hinten losgehen.