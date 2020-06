Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Keine leichte Aufgabe

Anfang März kam die gute Nachricht aus Berlin. Die Stadt Auma-Weidatal erhält fast 300.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Das war vor den harten Corona-Maßnahmen. Die Mittel sind im Bundeshaushalt 2020 bereits angelegt. Aber auf der Homepage des Förderprogramms ist es erstaunlich still geworden. Normalerweise wird hier monatlich von neuen Projekten in ganz Deutschland berichtet. Immerhin geht es um 100 Millionen Euro zusätzliche Fördermittel.

Es wäre ein fatales Signal, die im Haushaltsauschuss beschlossenen Gelder, bei den Kommunen einzusparen. Dennoch möchte ich nicht in der Haut der Fördermittelverteiler stecken. Schon eine gerechte Verteilung der Hilfsmittel wird nicht einfach. Viele Kommunen werden sparen müssen. Mit sechsstelligen Beträgen geförderte Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen könnten Neid hervorrufen. Vor allem weil die Fördertöpfe in nahe Zukunft wohl kleiner ausfallen werden. Wie gesagt: Keine leichte Aufgabe für Bund, Land und Kommunen.