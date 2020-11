Meine Meinung Motivation pur

Das Gespräch mit Stefan Raddatz war wie eine Motivationsstunde für mich. Die Freude mit der Kirchenmusiker Stefan Raddatz über seine Arbeit sprach, steckte unweigerlich an. Wahrscheinlich auch, weil sich vieles ähnelte. So weiß auch er, nie was der Tag bringt und trotzdem beherrscht eine gewisse Struktur die tägliche Arbeit. Zwar habe ich noch nie den Begriff „Wundertüte“ dafür verwendet, doch Recht hat er. Schließlich bedient er auch eine ganze Region, insgesamt gehören die Menschen aus vier Kirchenkreisen im Landkreis Greiz zu seinem Wirkungsgebiet. Das der Tag dabei manchmal wahrlich stressig sein mag, kann wohl jeder nachvollziehen. Doch, so sagt er, würde stets wieder die Freude über einen gelungenen Tag überwiegen. Die Zusammenarbeit mit Menschen, ganz gleich wie alt sie sind, die freudigen oder auch weniger freudvollen Nachrichten, bestimmen den täglichen Ablauf und immer wieder gehört es dazu, sich darauf einzustellen. Das Schönste aber ist doch, wenn am Ende ein wunderbares Ergebnis steht. Bei Stefan Raddatz sind es die Konzerte, die Präsentationen an der Orgel, die Lehrstunden mit den jungen Leuten oder auch die vielen gestalteten Gottesdienste. Und dann ist es noch die Arbeit im Team, die ihn täglich wieder motiviert und das seit zehn Jahren. Dabei wünscht er sich, dass er auch sein Zwanzigjähriges in Zeulenroda-Triebes noch feiern darf. Wir haben uns vorsorglich schon mal verabredet.