Meine Meinung: Schritt für Schritt

Mit den guten Vorsätzen ist es ja so eine Sache. Manche halten sie gar für blödsinnig. Wer etwas ändern will, könne das ja an jedem beliebigen Kalendertag tun. Aber der Mensch ist nun mal so gestrickt, dass er zeitliche Abschnitte, die enden oder beginnen, mit Neuanfang verbindet. Ein neues Jahr wiederholt den Zyklus. Die Hoffnung, unlieb gewordene Eigenschaften endlich über Bord zu werfen, ist nur verständlich.

Doch es gibt ein Problem. Menschen nehmen sich meist zu viel vor. Viele wollen einfach alles ändern, das sie an sich stört. Sie wollen gleichzeitig Leistungssportler, Nobelpreisträger und Lieblingsenkel werden. Nun hat dieses „Ab heute bin ich ein neuer Mensch“ etwas extrem verführerisches. Wer will nicht beweisen, dass er so willensstark ist, von einem Tag auf den anderen alles zu ändern. Nur gelingt es den wenigsten.

Besser wäre es, eine Politik der kleinen Schritte zu verfolgen, so wie es auch Torsten Jung sagt. Dann ist die Fallhöhe nicht so gigantisch, wie bei einer totalen Hingabe an eine Sache oder beim absoluten Verzicht. Wichtig ist es, die neuen Verhaltensweise zur geliebten Routine werden zu lassen. Dinge, zu denen man sich Tag für Tag neu zwingen muss, werden ohnehin auf lange Sicht scheitern.