Meine Meinung: Schwierige Lage

Der Jugendclub Am Römer hat alleine durch seine Lage ein Problem. Er liegt etwas abgeschieden. Der nächste Wohnblock ist einige hundert Meter entfernt. Einbrecher haben hier viel Zeit. Ein Glücksfall für die Täter. Denn Zeit ist der Feind jedes Diebes. Der erste Sinn jeder Einbruchssicherung ist es, den Verbrecher lange genug abzuhalten, bis die Angst entdeckt zu werden oder die Frustration ihn überkommt.

Moralische Überlegungen scheinen für den oder die Täter ohnehin keine Rolle zu spielen. Ausgerechnet einen gemeinnützigen Jugendclub auszurauben, ist an Schäbigkeit nicht zu übertreffen. Da die Täter an mehreren Stellen versuchten, in das Gebäude zu gelangen und es an manchen Punkten offensichtlich nach einmaligen Versuchen mit einem Nageleisen oder ähnlichem wieder aufgaben, zeigt dass sie nervös waren. Es sieht fast so aus, als seien sie auf der Suche nach einer Standort mit ausreichend Sichtschutz gewesen.

Solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern helfen, kann wahrscheinlich nur eine Überwachungskamera oder eine bessere Ausleuchtung des Geländes.