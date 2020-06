Meine Meinung über regionale Herstellung

Auf Facebook habe ich in einem Post des Blumengeschäftes Ritschel aus Zeulenroda doch just die Pöllwitzperle entdeckt. Den Namen auf einem Honigglas fand ich einfach genial und meine angeborene Neugierde war wieder einmal geweckt. Nach ein paar Telefonaten war dann schnell klar, wer der Namensgeber der Pöllwitzperle ist: Doreen Flögel-Rodig und Renè Rodig. Natürlich kommen sie aus Pöllwitz und mit ihnen auch der Honig. Wobei das flüssige Gold nicht ausschließlich von dem großen Gartenareal in Pöllwitz stammt. Schließlich befinden sich vor dem Areal des Blumengeschäftes in der Märienstraße auf der Wiese ebenso zwei Beuten, deren Bewohner sprichwörtlich am Montagmittag geschuftet haben. Es sind eben wahre Arbeitsbienen. In einer dichten Traube stellten sich die summenden kleinen Flieger an, um ins Innere ihres Wohnsitzes zu gelangen vollgepackt schwirrten sie aufgeregt hin und her. Sie sammeln von den Blumen der Wiese, vor dem Geschäft, den Bäumen vor dem Haus in der Straße Richtung Pöllwitz ihren späteren Honig. Kinder wie auch Erwachsene, die ebenfalls von der Pöllwitzperle so begeistert sind, wie ich, können so ganz genau nachvollziehen und beobachten, wie das Produkt entstehen, dass ihnen später einmal munden wird. Dabei ist die leckere dickflüssige Masse nur ein Teil des Ganzes. Denn Renè Rodig zeigt schließlich auch den Schulkindern wie der Honig im Glas landet und erklärt die Vorzüge des Produktes. Ganz wichtig aber ist dem Zeulenrodaer bei dieser Naturverbundenen Bienenhaltung, dass „Wir etwas zurückgeben können. Das ist unser Weg, der Natur Danke zu sagen“, so der Hobbyimker. Wir, die Menschen vor Ort, können Danke sagen, indem wir regional kaufen.