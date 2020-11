Wie auch bei den Gastronomen zeigt sich auch bei den Fitnessstudiobetreibern großer Unmut, dass bei ihnen mit absoluter Rigorosität zugesperrt wird, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es ist nachvollziehbar, dass gerade diese beiden Branchen sauer sind. Denn viel wurde dort in den vergangenen Monaten unternommen, um Hygienekonzepte zu entwickeln und das Infektionsrisiko gering zu halten.

Das Problem ist nur, dass bis heute wenig bekannt ist, wie diese Hygienemaßnahmen greifen. Noch immer gibt es in der Wissenschaft keine vollkommene Klarheit, was am besten vor der Ausbreitung des Virus schützt.

Aus vielen Einzelbefunden ergibt sich keine klare Aussage. Verbunden mit der Aussage der Bundesregierung, dass inzwischen bei 75 Prozent der Infektionen der Ansteckungsort nicht mehr nachverfolgbar sei, ergibt sich hieraus wohl der Hauptgrund für einen Lockdown mit wenig Ausnahmen.

Getreu dem Motto „Viel hilft viel“ ist nämlich bisher nur bekannt, dass drastische Maßnahmen auch zu einer starken Senkung des oft zitierten Reproduktionsfaktors R führen – jener Wert, der angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt. Es ist ärgerlich, dass die Wissenschaft und Politik hier noch zu keiner spezifischeren Aussage fähig sind. Aber leider ist es nun mal die aktuelle Lage.