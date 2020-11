100 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verändern sich industrielle Arbeitsprozesse immer noch rasant. Die Massenproduktion gewinnt weiter an Bedeutung. Ein Weltkrieg führt zu massiven Umbrüchen in Gesellschaft und Wirtschaft.

Nach dem Krieg entstehen auf deutschem Boden zwei Staaten. Eine soziale Markt- und eine sozialistische Planwirtschaft mit völlig unterschiedlichen Ansprüchen an die Industrie. Auch die Wiedervereinigung 1990 kann die wirtschaftlichen Umstände in den ehemals geteilten Staaten nicht von heute auf morgen angleichen. Gelungen ist dies vielerorts auch heute noch nicht.

Viele Unternehmen der ehemaligen DDR überleben den Übergang nicht. Manche Unternehmen, die es vor 100 Jahre schon gab, sind heute große Konzerne geworden. Umso erstaunlicher ist es, wenn es in all diesem Auf und Ab auch kleine Firmen gibt, die diese Geschichte miterzählen können und noch in Familienhand sind. So wie das Aumaer Unternehmen Werkzeugbau Müller. Das Unternehmen hat alle Umbrüche überlebt und wird inzwischen in der dritten Generation von Patricia Küssau geführt.

Das ist in einer männerdominierten Branche wie dem Werkzeugbau bemerkenswert. Noch mehr allerdings, dass es einem kleinen Zehn-Mann-Unternehmen in der heutigen Zeit gelingt, immer wieder seine Nischen im Geflecht von Zulieferern und Zuliefer-Zulieferern zu finden. Chapeau und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.