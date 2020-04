Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Wir sind auf Bewährung

Das Museen wie in Reichenfels wieder öffnen dürfen, ist eine vertretbare Entscheidung. Dort ist man ohnehin meist als Einzelperson oder als kleine Gruppe unterwegs. Mit Mundschutz und Abstandsregeln dürfte es relativ sicher sein, sich dort aufzuhalten. Dafür müssen sich allerdings alle an die Regeln halten.

Aber es ist eine Gratwanderung, wie Museumsleiterin Antje Dunse richtig sagt. Es sind derzeit alles kleine Experimente, die ausloten, wie weit die Lockerungen gehen dürfen. Die Zahlen der nächsten Wochen werden uns zeigen, was funktioniert und was nicht. Es ist schade, dass sich die Entwicklung der Corona-App noch in die Länge zieht. Denn jetzt ließen sich wertvolle Daten über die Verbreitung des Virus lernen.

Es ist aber vorerst eine Lockerung auf Bewährung. Sollten die Zahlen wieder nach oben schießen, kann es auch schnell wieder anders aussehen.