Meine Meinung zu Neues

Fantasie haben ist etwas Schönes und wenn dann noch eine gehörige Portion Vorstellungskraft hinzu kommt, dann sehe ich vor meinem bildlichen Auge florierendes Leben auf der heutigen Industriebrache, der ehemaligen Firma Schmidt GmbH in der Triptiser Straße. Die großen geschlossenen grünen Tore gibt es dann nicht mehr, stattdessen rattern Maschinen oder Fahrzeuge über die heute noch grausig anzusehenden Flächen. Oder es sitzen Menschen in hellen modernen Gebäuden hinter großen Computerflächen. Fakt ist und das hat nicht nur die beauftragte Planungsgesellschaft kundgetan, sondern Bürgermeister Frank Schmidt und die Stadträte von Auma-Weidatal sind mindestens ebenso davon überzeugt, ist der Bedarf da für die Schaffung eines Gewerbegebietes in Auma-Weidatal. Auch wenn die Bereitstellung der Mittel der Stadt vielleicht gerade etwas wehtun, so ist die Investition in die Zukunft notwendig. Ganz ehrlich, auf dem Gewerbegebiet aus Richtung Zeulenroda kommend ist kaum noch Platz, auch wenn da eine große Immobilie leer steht. Private Besitzer verraten nicht unbedingt, was sie mit ihrer Brache einmal vorhaben und der Stadt sind hier bekanntlich die Hände gebunden. Wenn es nun schon Interessenten für den Gewerbestandort an der Triptiser Straße gibt, dann sollte auch die Stadt Auma-Weidatal nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Kauf und Erschließung nehmen noch genügend Zeit in Anspruch, dafür erst einmal die Voraussetzungen zu schaffen, dass haben die Stadträte am Mittwochabend umgesetzt.