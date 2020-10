Meine Meinung zu Schändung der Natur

Ist es nicht schon schändlich, wenn wir solche bewundernswerte Fleckchen Erde einzäunen müssen, um sie vor illegalen Müllentsorgern und somit Umweltsünden zu schützen? Wenn wir Kameras installieren müssen, um die Herrschaften auf frischer Tat zu erwischen? Ich kann und will es nicht verstehen, was sich diese Menschen dabei denken, wenn sie egoistisch und ohne Rücksicht auf ihre Mitmenschen, auf Tier und Umwelt, sich den für sie bequemsten Weg heraussuchen. Es ist gedankenlos und keineswegs zu verzeihen die Müllentsorgungen im Wald, auf Wiesen oder wie hier im Dörtendorfer Steinbruch. Alle die, die dieses Fleckchen Erde schon einmal besuchen durften, wissen wie schön es hier ist, wie wohl sich Getier hier fühlen und wie prächtig sich hier die Pflanzenwelt entwickelt. Mittlerweile weiß es doch schon jedes Kind, dass das kleinste Bonbonpapier in den eigenen Taschen am besten aufgehoben ist. Warum nur können es erwachsene Menschen nicht für sich verinnerlichen und vor allem anwenden. Und ich bin auch ganz klar dafür, dass diese Menschen zur Verantwortung gezogen werden. Zig Fotos kreisen im Netz, auf dennen jedes kleinste Naturdetail für ach so schön empfunden wird. Hunderte herzzerreißende Kommentare gibt es dazu. Doch im Gegensatz dazu gehen andere wiederum so achtlos mit der ihnen geschenkten Natur, wo sie nichts dazutun mussten, um. Kurzum, nenne ich es Frevel und diejenigen, die das tun, sind für mich einfach nur Egoisten.