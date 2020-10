Meine Meinung zu Veränderungen

Fast hätte ich gesagt, dass es aber auch Zeit wird, dass dieser Schandfleck in der Südstraße/Ecke Hohestraße in Zeulenroda-Triebes endlich verschwindet. Dabei weiß ich genau, dass in solchen Situationen wahrlich gilt: „Gut Ding braucht Weile“.

Zugewuchert von angeflogenen Pflanzen versteckten sich seit Jahren hinter dem Grün zusammengefallene Gebäude, die nicht nur ein schlechtes Bild darstellten, sondern mindestens ebenso eine Gefahrenquelle boten. Dass es trotzdem immer wieder Menschen gibt, die in diese Gebäude einbrechen, um ihren Müll zu entsorgen ist unverständlich. Doch leider wahr. Denn über die vielen Jahre des Leerstandes hatten sich hier soviel Müll und Unrat angesammelt, dass dieser Containerweise abgefahren werden musste zur Entsorgung. Ganz davon abgesehen von der eigenen Gefahr und dem Schaden für die Umwelt, rufen diese Arbeiten zusätzliche Gelder auf den Plan. Doch dank des privaten Investors und der finanziellen Unterstützung durch das Land Thüringen, die in diesem Fall übrigens Steuergelder weiterreichen, gehört das Chaos in der Südstraße nun bald der Vergangenheit an. Mit dem Abriss des Produktionsgebäudes von den ehemaligen Stilmöbeln, verschwindet auch wieder ein Teil der Geschichte der Stadt. Gerade das Möbelkombinat, zu dem auch die Produktion von Stilmöbeln zählte, prägte die Stadt Zeulenroda. Doch lohnt es sich nicht, der Vergangenheit nachzutrauern, der Blick geht in die Zukunft. Und da soll an dieser Stelle eine moderne Wohnanlage für Generationen entstehen. Das ist doch auch was. Oder?