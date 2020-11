Über Wehmut und Freude

Schwer ist es dieses Jahr in Weihnachtslaune zu kommen, zu viele andere Dinge drängeln sich in den Vordergrund.

Da ist das Erlebnis mit den Weihnachtsbäumen geradezu willkommen. Ich freue mich schon darauf, wenn die Bäume im Lichterglanz erstrahlen. Erst gestern Abend auf dem Weg nach Hause habe ich zahlreiche Lichterbögen, Weihnachtsfiguren und Kerzen in den Fenstern oder Gärten entdeckt. Es scheint so, als ob die Freude über den Lichterschein, über das helle Licht, in diesem Jahr besonders groß ist. Auch wenn die Erde rebelliert, die Menschen sich gegen den Virus aufbäumen, an Liebgewonnenem aus vergangenen Zeiten wird festgehalten. Dabei ist es mit dem Liebgewonnenen so eine Sache. Sabine Funk aus Triebes hat mit der Nordmanntanne in ihrem Grundstück viele Erinnerungen verbunden, an die Oma, an den Lichterglanz.

Doch trotz aller Schönheit und vieler Erinnerungen, der Baum war zu groß und hat Schaden angerichtet. Deshalb musste er gefällt werden.

Als es dann soweit war, hat sie ihn schmerzlich vermisst. Nicht aber ohne zu wissen, sie kann ihn besuchen und er bringt mit seinem Lichterglanz noch vielen Triebesern und allen anderen Freude. Um sie ein bisschen aufzumuntern haben wir festgelegt, dass wir uns in 30 Jahren wieder treffen, zum Fällen des zweiten Tannenbaumes.