Meine Meinung zum gemeinsamen Lernen

Ob alle Schulen in der Stadt Zeulenroda-Triebes behindertengerecht ausgestattet werden müssen oder nur einzelne und welche es genau sein werden, das obliegt der Entscheidungsbefugnis der Stadträte. Sie werden sich darüber in nicht allzu ferner Zukunft entscheiden müssen.

Waren es in der Vergangenheit vor allen die brandschutztechnischen Auflagen, die in den Kindergärten und Schulen für mehr Sicherheit umgesetzt wurden, so ist es jetzt die Öffnung der Schulen für Menschen mit einem Handicap. Die Auflagen für den Brandschutz in Kindergärten und Schulen sind bis auf eine Kindereinrichtung in Zeulenroda-Triebes umgesetzt. Die Baumaßnahmen am Kindergarten „Unterm Regenbogen“ wären in Planung. Jetzt aber steht die barrierefreien Schule als Grundlage der sozialen Inklusion an. Seit Frühjahr 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenkonvention, über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Hier ist festgeschrieben, dass allen Menschen die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen garantiert sei. Zudem garantieren wir ein Recht auf Bildung. So muss Schülern mit Behinderungen ebenso das Recht auf einen Platz in einer allgemeinen inklusiven Schule gewährt werden, in der sie gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung lernen können. Das mag sich zwar alles kompliziert anhören, doch wenn alle, Fördermittelgeldgeber, Planer und Bauherren an einem Strang ziehen, dann sollte es möglich sein. Für die Stadträte bedeutet es, dass sie abwägen müssen, welche Schulen und möglicherweise künftig auch Kindereinrichtungen, die besten Voraussetzungen bieten, für die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Es muss entschieden werden, ob es in allen Einrichtungen umgesetzt wird oder ob es möglich ist, die Schüler mit einer Behinderung zu lenken und man sich auf bestimmte Einrichtungen konzentrieren mag. Es mag schwierig klingen, aber doch ganz selbstverständlich sein. Schließlich sind die Menschen neben uns, doch ganz gleich ob mit oder ohne Behinderung, auch Individuen, die das gleiche Recht haben, wie alle anderen.