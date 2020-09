Meine Meinung zum Urlaubsidyll

Sie sprudelt nur so vor Ideen. Mit dem kleinen Lädchen in Zadelsdorf ist wahrlich nur ein Anfang gemacht. Cornelia Uhlig hat noch jede Menge Pläne, wie sie es den Urlaubern, die aus ganz Deutschland und sogar der Schweiz hierher ins Bungalowdorf ans Zeulenrodaer Meer kommen, so richtig schön machen kann. „Es soll ihnen an nichts fehlen“, sagt die Einheimische. Als Unternehmerin müsste sie ja eigentlich auf ihren Umsatz achten. Doch den Spielplatz, der auch zu ihren Plänen zählt, den will sie für die Kinder herrichten. Für die würde es noch zu wenig hier geben und auch die Idee, einmal in der Woche ein Kinderfest zu veranstalten, ist ihrem Engagement zu verdanken. Der Minigolfplatz könnte wieder aktiviert werden, das würde keine großen Mühen machen, sagt sie und wichtelt auch damit, einen Waschsalon zu bauen.

