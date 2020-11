Meine Meinung zum Zweck der Gullydeckel

Der eine könnte sagen: „Es ist doch nur eine Straße“, der andere aber hat die Gerechtigkeit im Blick und dann geht es bei der Sache noch um viel mehr. Als ich in Langenwolschendorf vor Ort das Foto gemacht habe, herrschte mittägliche Ruhe. Kein Mensch war zu sehen, dafür aber jede Menge Gullydeckel auf der Straße. Sie ragten schätzungsweise teilweise mindestens fünf Zentimeter aus dem Boden. Dabei waren sie, als an der Straße schon einmal Bautätigkeit herrschte, mal mit der Erde gleich. Und genau darum geht es in Langenwolschendorf. Die Gullydeckel sind da. Es wird wohl kaum als Zierde gedacht sein. Sie haben eine Aufgabe und bekanntlich befindet sich unter den Abflussdeckel auch ein Rohrsystem in der Straße. Demzufolge kann die geplante Baumaßnahme an der Straße keine Ersterschließung sein, sondern eben ein Ausbau. So jedenfalls würde ich das von der logischen Betrachtungsweise und als Nicht-Baufachmann sehen. Die kompetenten Mitarbeiter im städtischen Bauamt sehen es aufgrund ihres Wissens anders und die Mitarbeiter der Kommunalaufsicht klammern sich an die Paragrafen des Baugesetzbuches. Der Bürgermeister der Gemeinde Langenwolschendorf, Gisbert Voigt (CDU) sieht natürlich die Gullydeckel und die Straßenerneuerung sowie seine Langenwolschendorfer. Wer am Ende Recht behält, das ist laut Gemeindeoberhaupt noch nicht entschieden, auch wenn ein paar Gemeinderäte schon fast resignieren wollen. Er gibt so schnell nicht auf.

Ein Vor-Ort-Termin könnte vielleicht manches regeln.