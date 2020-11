Meine Meinung zur falschen Bürgernähe

Ein fehlender erläuternder Satz und vieles kann in die falsche Kehle rutschen. Geschehen in Zeulenroda. Während Candy Dassler aus Zeulenrodaer den Einwohnern eine Freude bereiten wollte und ihnen schlichtweg einen Weihnachtsbaum schenken wollte, bekam er eine Abfuhr. So jedenfalls verstand er es. Klar ist es, dass sie mittlerweile viele Zeulenroda-Triebes jährlich anmelden, um einen Baum, der auf ihrem Grundstück zu groß geworden ist, als Weihnachtsbaum anzubieten. Klar ist auch, dass die Verantwortlichen nicht alle Bäume jedes Jahr entgegennehmen können. Manche müssen noch ein Jahr warten. Was im Fall von Candy Dassler wohl kaum möglich war. Und wenn man den Zeulenrodaer wenigstens versucht hätte, diese wunderschöne Tanne für einen der vielen Ortsteile der Stadt abzunehmen. Doch auf seinen Vorschlag zu antworten, dass die Stadt für Weihnachtsbäume in den Ortsteilen kein Geld habe, war schlichtweg nur die halbe Wahrheit. Dabei wurde nämlich vergessen, dass die Ortsteile sich ihren Weihnachtsbaum in Eigeninitiative seit Jahren selbst besorgen.

Und noch etwas wäre gut gewesen, die Bereitschaft seitens der Stadt, einfach mal in den Ortsteilen anzurufen und ihnen die frohe Kunde mitzuteilen – das wäre doch eine feine Sache gewesen.