Meine Meinung: Zur Freude anderer

Im Hohenleubener Waldbad hatte ich die Lacher auf meiner Seite. Allerdings war es wohl kein Auslachen. Schließlich gab es die Bemerkung dazu: „Hat sie doch gleich noch eine Geschichte aufgerissen.“

Und so kam es: Gerade noch habe ich mich mit den Mitglieder vom Verein Waldbad Hohenleuben unterhalten, da höre ich doch auf dem zweiten Ohr, wie ein Herr sagt „Wir machen hier Urlaub.“ Das war natürlich was für mich. Also habe ich zu meinen Gesprächspartnern gesagt, dass ich gleich wieder da bin und mich flugs an den mir damals noch unbekannten Herrn gewendet.

Und wirklich sollte aus dem aufgefangenen Wortfetzen eine schöne Geschichte entstehen. Eine, die wie ich finde, gute Laune verbreitet, weil sie zeigt, dass nicht alles umsonst ist, dass die Gegend wirklich eine schöne ist.

Dabei legen die Leute von außerhalb noch mehr Wert auf Details, die von Einheimischen kaum oder gar nicht mehr wahrgenommen werden. Den Göthels aus Weimar jedenfalls hat es hier gefallen und wer weiß, vielleicht kommen sie wieder zum Baden oder zum Erkunden der Gegend.