Meine Meinung zur Kommunikation

Es ist nicht mehr schön, wenn nur die eigenen Vorteile ohne jegliche Rücksicht auf den Gegenüber herausgearbeitet werden . Wir haben am Zeulenrodaer Meer ein wahres Kleinod, ein Alleinstellungsmerkmal, wo es nun darum geht, es für die Einheimischen und Gäste aus nah und fern zu öffnen, es zu vermarkten und auch gewinnbringend für den Tourismus einsetzen zu verstehen. Die Zeiten aufgrund der Corona-Krise sind wahrlich schwierig für die Veranstaltungsbranche, ebenso wie für zahlreiche weitere Gebiete der Wirtschaft und wie im kommunalen Bereich. Warum aber muss man sich dann das Leben gegenseitig noch komplizierter machen. Warum kann man nicht aufeinander zugehen, sagen, was möglich ist, warum die Forderungen bestehen und was eben nicht umsetzbar ist. Klar besteht die Stadt auf eine finanzielle Beteiligung. Schließlich haben sie die Veranstaltungsbühne gebaut, bezahlt und zur Nutzung freigegeben. Klar und alle die es wissen, sind dankbar dafür, dass die Firma Bauerfeind AG, als Betreiber des Bio-Seehotels, immer da ist, wenn die Stadt Engpässe überwinden muss, wenn es gilt, finanzielle Mittel zum Anschieben des Tourismus bereitzustellen. Und klar ist auch, dass das reine wirtschaftliche Unternehmen anders denkt, als ein kommunal wirtschaftliches Unternehmen wie die Stadt.

