Meine Meinung zur Musik über Kontinente

Fast bin ich geneigt zu sagen, dass Corona es nicht schaffen wird, uns klein zu machen. Auch durch die Möglichkeiten des Austausches in den sozialen Medien rückt die Welt näher zusammen. Ein Teil dessen zu sein, klingt nicht nur verlockend, sondern ist schlichtweg möglich. Wenn Straßenkinder in Uganda ihre Gefühle und Eindrücke in Form von Zeichnungen und Lieder aller Welt zu sehen und zu Gehör bringen, dann sollte es doch für uns, die wir in einem fortschrittlichen Land leben dürfen, kein Problem sein, genau hier uns einzubringen. Michael Rischer hatte eine Idee: Wir haben in Zeulenroda-Triebes so viele begabte junge Leute, die ein Instrument spielen und singen können. Wie wäre es, wenn sie sich mit einem eigenen Song in das Projekt einklicken. Ich würde sagen: Legt los. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und eurem unglaublichen Ideenreichtum.

Michael Rischer ist bestimmt gerne behilflich, wenn Hilfe benötigt wird. Eine besondere Situation erfordert eine besondere Handlungsweise. Diese wäre zudem noch eine schöne und vielleicht könnte dann am Ende nicht nur eine Schleizer Schule in Kontakt sein mit Partnern aus Uganda, sondern vielleicht auch eine aus Zeulenroda-Triebes. Musik soll ja schon Menschen über Kontinente hinweg zusammengebracht haben.