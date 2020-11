Das verdient wahrlich Anerkennung, wenn sich die Stadträte vor einer Beschlussfassung ausführlich mit dem jeweiligen Thema beschäftigen. Immerhin und das sei hier noch einmal ausdrücklich betont, tun sie das alles im Ehrenamt. Gut ist auch, wenn sie die Ein- und Ausgaben der Stadt im Auge behalten.

Um dafür, wie für das anzuschaffende Rettungsboot für die Stützpunktwehr Zeulenroda, auch alle Informationen vorliegen zu haben, wurde in der Vergangenheit extra der Arbeitskreis Feuerwehr gebildet. Hier sind aus jeder Fraktion des Stadtrates Vertreter integriert.

Hautnah sind sie am Geschehen dran und können dann ihre Fraktionsmitglieder informieren. Doch wenn ich höre, dass während der Sitzung des Stadtrates dann Fragen gestellt werden, ob es eine Luxusausführung des Rettungsbootes sein muss, dann bin ich fast geneigt zu glauben, dass hier die Kommunikation durchaus noch verbesserungswürdig ist.

Auch Stadtrat Andreas Rosenbaum von der Fraktion Thüringer Vogtland/SPD/FDP verwies vor Ort auf die vorangegangenen Sitzungen. Wie schon betont, manchmal fehlt einfach die Zeit für eine solche aufwendige ehrenamtliche Arbeit. Dann aber wäre es gut, wenn man dem Fachpersonal etwas mehr Vertrauen entgegenbringen würde. Zeulenrodas Stadtbrandmeister hätte zu jeder Zeit Fragen beantwortet. Er informierte auch, dass sämtliche Wartungskosten bei ortsansässigen Firmen ausgeführt werden können, was wiederum bei einigen Stadträten Zustimmung fand. So bleibt dieses Geld in der Region. Und dann sollte eines nicht vergessen werden: Jeder könnte mal in die Situation kommen und Hilfe benötigen. So wie derjenige, der eineinhalb Stunden verletzt auf dem Wanderweg am Zeulenrodaer Meer getragen werden musste. Mit einem entsprechend ausgerüsteten Rettungsboot wäre das zu Wasser für alle deutlich leichter gewesen.