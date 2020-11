Meine Meinung zur Thälmann-Allee

Auch wenn ich mir mit meiner Meinung wohl keine Freunde schaffe: Mich stört bis jetzt der Fahrzeugverkehr frühmorgens nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn auf der Straße der Lärm zunimmt, dann ist es für mich ein Zeichen, dass der Tag beginnt. Allerdings muss ich sagen, dass vor meinem Haus in dem ich wohne, große und kleine Bäume einen Park bilden, die den Straßenlärm bekanntlich schlucken. In allen anderen aufgeführten Punkten, wie Schulweg und, dass sich alle Fahrzeugbesitzer an der vorgeschriebenen Geschwindigkeit zu halten haben, gebe ich denjenigen Recht, die nicht das Glück eines kleinen Waldes vor der Tür haben. Wenn deren Schlafzimmer sich unmittelbar zur Straßenseite befinden, dann ist es bestimmt belastend, zumal sie es anders kennen. Strikt verurteile ich die Rennen in der Nacht. Vor allem in lauen Sommernächten düsen sie mit ihren aufgemotzten Fahrzeugen die Straße entlang. Dann verursachen sie nicht nur einen enormen Geräuschpegel, sondern unwillkürlich auch die Angst davor, dass ein Fahrzeug in die geparkten Autos rast. Fraglich ist nur, ob ein Hinweisschild auf eine 30-km/h-Zone wirklich die nötige Vernunft bei den Fahrzeugbesitzern hervorruft. Sind wir doch ehrlich, wer hat nicht schon einen Schreck bekommen, als unmittelbar nach dem kleinen Berg am Waldstadion die Beamten der Polizei standen und die Geschwindigkeit gemessen haben.