Meine Meinung: Zwischen Kitsch und Hübsch

Das richtige Weihnachtsgeschenk für jeden in der Familie und im Freundeskreis zu finden, ist nicht leicht. Meist ist es ein schmaler Grat zwischen kitschigem Höflichkeitsgeschenk und liebevoller Aufmerksamkeit. Ich wäre ja eigentlich dafür, nur nützliche Sachen zu verschenken. Sicherheitsschuhe, Kaffeevollautomaten oder Nutztiere zum Beispiel. Aber jeden im Beschenktenkreis mit dererlei Alltagshelfern zu versorgen, geht ja auch ins Geld.

Und meist soll es ja auch nur eine kleine Aufmerksamkeit sein. Aber dann soll sie doch bitte auch zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat und nicht einfach auf dem Nachhauseweg an der Tankstelle den letzten Dekokaktus eingesackt hat. Selbstgemalte Bilder scheiden leider auch aus. Die kommen spätestens seit dem Ende der Grundschulzeit nicht mehr so gut an.

Auf dem Adventsmarkt in Zickra wurde ich am Wochenende fündig. Ich bin wirklich auf Kunsthandwerk gestoßen, dem es gelingt, die Gratwanderung zwischen hilflos ausgewähltem Dekokitsch und liebevoller Handarbeit zu meistern. Danke dafür! Trotzdem an dieser Stelle eine Entschuldigung an meine Stammtankstelle in der Heimat. Den bunten Kaktus lasse ich diesmal im Regal stehen. Aber die halten sich ja bestimmt bis nächstes Jahr.